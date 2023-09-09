Украина с февраля 2022 года ввела санкции против более чем 12 тыс. физлиц и компаний

В офисе украинского президента отметили, что одобрены изменения в законодательство Украины, которые предполагают введение электронных досье о санкциях

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Власти Украины с февраля прошлого года ввели санкции в отношении более чем 12 тыс. субъектов - физических и юридических лиц, представляющих Россию и другие страны. Об этом сообщили в офисе президента Украины.

"Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отметил, что <...> СНБО ввел санкции в отношении 7 010 физических и 5 028 юридических лиц, среди которых представители России и других государств", - говорится в сообщении на сайте главы государства.

Отмечается, что одобрены изменения в законодательство Украины, которые предполагают введение электронных досье о санкциях.

В начале августа Служба безопасности Украины сообщила, что власти страны в течение 2022-2023 годов ввели ограничения против 4 тыс. российских компаний и арестовали активы РФ на более чем $5 млрд. При этом согласно данным Минюста Украины на июнь этого года, под санкции подпали более 11 тыс. человек, в том числе у около 8,7 тыс. человек заблокировали счета в стране.

Президент Украины Владимир Зеленский 10 марта 2022 года подписал закон о принципах принудительного изъятия объектов права собственности РФ и ее резидентов на территории Украины. Согласно ему, национализировать имущество можно по мотивам общественной необходимости без какой-либо компенсации. Решение о принудительном изъятии имущества принимает СНБО Украины, а утверждает президент. В апреле 2022 года Верховная рада одобрила законопроект, упрощающий процедуру конфискации активов граждан России, в отношении которых на Украине введены санкции. Премьер Денис Шмыгаль заявлял тогда, что на Украине будет национализировано все российское имущество. 26 июля Зеленский подписал закон о создании единого государственного реестра санкций.