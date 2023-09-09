Путин дал старт движению по проспекту Багратиона в Москве

После слов президента РФ "Вперед!" начали движение автомобили "Москвич" в цветах российского флага

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли движение по проспекту Багратиона - северному дублеру Кутузовского проспекта. Глава государства и столичный градоначальник подключились к церемонии по ВКС.

"Уважаемый Владимир Владимирович, у нас сложилась хорошая традиция, когда на День города мы с вами запускаем крупные инфраструктурные проекты. Сегодня мы готовы запустить три больших проекта. Первый - это северный дублер Кутузовского проспекта. Москвичи проголосовали и назвали его проспектом Багратиона. <...> Экономия времени в пути от МКАД до центра города выросла в три раза, около 50 тыс. человек ежедневно будут пользоваться этой трассой. Она на сегодняшний день готова", - доложил Собянин президенту.

Выслушав доклад о новой дороге, Путин сказал: "Вперед!" После этого по проспекту начали движение автомобили "Москвич" в цветах российского флага - белые, синие и красные.

Проспект Багратиона - шестиполосная магистраль длиной около 10 км. Дорога проходит от делового центра "Москва-Сити" и Третьего транспортного кольца до транспортной развязки на пересечении МКАД с Молодогвардейской улицей. И затем выходит на северный обход Одинцова в Московской области. Как сообщал Собянин, новая трасса улучшит транспортное обслуживание более 700 тыс. москвичей и сотен тысяч жителей Подмосковья.