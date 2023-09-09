Силуанов заявил, что реставрация Смоленской крепостной стены может завершиться за пять лет

В следующем году Минфин найдет средства на 14 объектов, которые находятся в аварийном состоянии, отметил глава ведомства

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Реставрация Смоленской крепостной стены может быть полностью выполнена за ближайшие пять лет. Об этом заявил глава Минфина России Антон Силуанов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по социально-экономическому развитию Смоленской области.

"Мне казалось бы, что за пять лет можно было бы сделать весь проект, а именно: в следующем году мы найдем средства на 14 объектов, которые в аварийном состоянии находятся, это в первую очередь. Это 263 млн рублей. <…> А за четыре следующих года еще около 4 млрд рублей нужно для того, чтобы завершить все остальные 39 объектов, чтобы полностью привести в нормативное состояние этот объект", - сказал он.

Силуанов заверил, что деньги на эти цели будут найдены. "Мы с Ольгой Борисовной (министр культуры РФ Ольга Любимова - прим. ТАСС) деньги найдем. У нас там по 12 млрд рублей выделяется каждый год на реставрационные работы. Сделаем за пять лет", - уточнил он.