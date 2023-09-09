9 сентября, 13:29

В Смоленской области создали беспилотник, летающий на высоте 5 км на протяжении 10 часов

Одно из предприятий региона также задействовано в создании компонентов для БПЛА и средств борьбы с ними

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. В Смоленской области создали модель беспилотного летающего аппарата, способного подниматься на высоту до 5 км и находиться в воздухе до 10 часов. Об этом сообщил врио главы Смоленской области Василий Анохин на совещании с президентом России Владимиром Путиным по развитию региона.

"У нас есть предприятие, которое специализируется на беспилотных летательных аппаратах и больших квадрокоптерах. Они создали модель БПЛА, который может летать на высоте 5 км, 10 часов находиться в воздухе и вести наблюдения. В том числе для целей военно-промешенного комплекса", - сказал он.

По его словам, также одно из предприятий региона участвует в изготовлении компонентов для БПЛА, а также средств борьбы с ними, аналогов которым нет в России. "Поэтому есть основания сделать инженерную школу по программированию БПЛА именно у нас в Смоленске", - добавил Анохин. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСмоленская областьАнохин, Василий Николаевич
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