Банк Ватикана заявил, что не получает и не инвестирует средства из России

В Институт религиозных дел пояснили, что такая деятельность невозможна в силу жесткой политики организации и международных санкций, которые распространяются и на финансовый сектор

ВАТИКАН, 9 сентября. /ТАСС/. Институт религиозных дел (IOR - Istituto per le Opere Religiose - официальное название Банка Ватикана) заявил, что "не получает и не инвестирует деньги из России". Сообщение банка было распространено после утверждений советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что Банк Ватикана якобы получает инвестиции из РФ.

"IOR не получает и не инвестирует российские деньги. IOR категорически отвергает утверждения советника, - говорится в тексте заявления. - Такая деятельность не только не соответствует действительности, но и невозможна в силу жесткой политики IOR и международных санкций, которые распространяются и на финансовый сектор".

Институт религиозных дел среди прочего указал, что "не принимает в качестве клиентов компаний или частных лиц, не имеющих тесных отношений со Святым престолом и католической церковью". "Утверждения в прессе об обратном ни на чем не основаны и, следовательно, должны восприниматься как таковые", - указали в финансовом учреждении.

Ранее Подоляк в интервью украинскому "24 каналу" заявил, что Киев исключает посредничество Ватикана в урегулировании конфликта в стране. Он в очередной раз подверг критике недавнее обращение Папы Римского Франциска к молодым российским христианам. Итальянские СМИ обратили внимание на его утверждения о якобы получаемом Банком Ватикана финансировании со стороны России.

25 августа Франциск в режиме телемоста принял участие во встрече с молодыми российскими христианами, которая проходила в базилике Святой Екатерины в Санкт-Петербурге, и ответил на вопросы верующих из России. Мероприятие прошло в рамках Всероссийской встречи католической молодежи и стало продолжением Всемирного дня католической молодежи, прошедшего в начале августа в Лиссабоне. В своем обращении Франциск назвал молодых людей "наследниками великой матери-России, великой страны, ее истории, ее святых, ее великих деятелей культуры", поблагодарил их за умение быть русскими и призвал хранить свое наследие.

На Украине в этих словах, распространенных на религиозных сайтах двумя днями позже выступления, усмотрели воспевание "российского империализма". Критическую оценку высказали в Украинской греко-католической церкви, непосредственно подчиняющейся Папе Римскому (Ватикану). Украинцы не в первый раз критикуют Папу Франциска по поводу его чаяний в отношении России.