Резиденты создаваемой в Приморье пилотной площадки ИНТЦ "Русский" вложили 40 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Якорные резиденты пилотной площадки Инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ), проект которого реализуется на базе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), уже инвестировали в создание его объектов более 40 млн рублей, сообщила ТАСС генеральный директор Фонда развития ИНТЦ "Русский" Елена Харисова.

"На пилотную площадку зайдут четыре якорных резидента - представители крупных компаний России, которые уже инвестируют собственные средства в научные разработки и создание R&D-центров и опытных производств в рамках ИНТЦ. Уже сейчас ими вложено в проектирование планируемых помещений инновационных производственных площадок более 40 млн рублей", - сообщила Харисова.

Среди якорных резидентов пилотной площадки группа компаний "Антей" с проектом производства крабового жира и группы ферментов коллагеназы из печени краба и "Авексима" с проектом производства отечественных лекарственных препаратов. Группа компаний "Арника" планирует реализовать проект комплексной переработки морских водорослей с получением биопрепаратов с антибактериальными и противовирусными свойствами, а "ДВ-эксперт" намерена оказывать научно-технические услуги и проводить экспертизу качества для производственного контроля и сертификации биопрепаратов и биологически активных веществ.

Потенциальными резидентами пилотной площадки заявлено создание более 50 инновационных проектов, нацеленных на внедрение новых продуктов и технологий, в том числе технологий в рамках импортозамещения. Со своей стороны ДВФУ подготовил более 20 программ стажировок для студентов и более 40 совместных научно-исследовательских программ, прикладных научных исследований совместно с ИНТЦ.

Сотрудничество с вузом

Харисова отметила, что ДВФУ уже сейчас активно сотрудничает с потенциальными резидентами ИНТЦ "Русский", выполняя несколько научных исследований и разработок по заказам инновационных компаний, в том числе в рамках участия университета в программе стратегического академического лидерства "Приоритет - 2030", Передовой инженерной школы ДВФУ и университетской стартап-студии ДВФУ. Также университет проводит совместные акселераторы, где студенты под руководством экспертов и преподавателей ДВФУ решают реальные кейсы - технологические задачи отраслей. В 2023 году проводится два таких акселератора по направлениям биотехнологии и биомедицины, в которых примут участие более 1 000 студентов разных школ и институтов ДВФУ. В ходе таких мероприятий университет формирует команды, способные комплексно решать задачи. Лучшие студенты получают возможность проходить практики и стажировки в инновационных компаниях в процессе учебы, а также возможность открыть собственный бизнес при поддержке стартап-студии ДВФУ.

Для резидентов ИНТЦ разработаны меры поддержки, облегчающие реализацию проектов.

"Мы предоставляем налоговые льготы для инновационных компаний, это нулевые ставки по оплате НДС, налога на прибыль, налога на имущество, сниженная ставка по страховым взносам, возмещение таможенных платежей и возможность привлечения иностранных работников без квот. Помимо этого, управляющая компания ИНТЦ "Русский" прорабатывает перечень дополнительных услуг, востребованных резидентами. Сделаем все, что позволит резидентам максимально сфокусироваться над работой по своему проекту", - отметила Харисова.

ИНТЦ "Русский" создан постановлением правительства РФ по инициативе Дальневосточного федерального университета. Это территория с особым преференциальным режимом, предназначенная для развития высокотехнологичного бизнеса на Дальнем Востоке России и продвижения российских наукоемких продуктов и технологий на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Среди основных направлений деятельности ИНТЦ - освоение ресурсов Мирового океана, развитие биофармацевтики и биотехнологий, создание новых средств взаимодействия человека с цифровым миром.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.