Названо самое бюджетное железнодорожное направление для москвичей в сентябре

Им стал Переславль-Залесский

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Переславль-Залесский станет самым бюджетным железнодорожным направлением для путешественников из Москвы в сентябре текущего года, рассказали ТАСС в сервисе поездок и путешествий "Туту". Стоимость билета в одну сторону составит 452 рубля.

Стоимость поездки до 1 000 рублей в одну сторону также на направлениях из столицы во Владимирскую область (Александров, Петушки), Калужскую область (Калуга, Балабаново, Обнинск, Малоярославец, Сухиничи), Тульскую область (Тула, Заокский, Ясногорск), Рязанскую область (Рыбное, Ряжск), Смоленскую область (Гагарин, Вязьма).

"Если немного добавить, можно отправиться, например, в такие популярные у путешественников города, как Ярославль, Ростов Великий, Рязань. Средний чек за билет в Рязань на сентябрь пока находится на уровне 1 052 рублей в одну сторону, в Ярославль - на уровне 1 225 рублей, в Ростов Великий - 1 113 рублей, Брянск - 1 277 рублей, Владимир - 1 297 рублей", - подчеркнули в "Туту".

Путешественникам из Санкт-Петербурга дешевле всего отправиться в Выборг (553 рубля за стоимость билета одну сторону); в Лугу (546 рублей).

"Если выйти за предел в 1 000 рублей, можно поехать, например, в Сортавалу (средний чек - 1 101 рубль в одну сторону), Бологое (1 510 рублей), Петрозаводск (1 766 рублей) или Ржев (1 803 рубля)", - заключили в компании.