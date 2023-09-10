Times: корпорация Маска SpaceX намерена открыть в Дублине первый офис в Европе

Новое отделение корпорации займется поддержкой операций Starlink по всему континенту

ЛОНДОН, 10 сентября. /ТАСС/. Корпорация SpaceX Илона Маска планирует открыть в Дублине первый европейский офис с целью увеличения продаж сервиса спутниковой связи Starlink в Европе. Об этом сообщает газета The Times cо ссылкой на одного из сотрудников компании.

"SpaceX расширяет международное присутствие, предоставляя широкополосный доступ в интернет Starlink в Ирландии и в других европейских странах", - приводит его слова издание. Новое отделение корпорации, основанной Маском более 20 лет назад, займется поддержкой операций Starlink по всему континенту. "С этим связано множество финансовых обязательств <...>, и поэтому SpaceX рассматривает возможность создания команды в Ирландии с целью выполнения всех договоренностей в отношении бизнеса Starlink", - добавил он.

В настоящее время провайдер обеспечивает высокоскоростной доступ в интернет в более чем 60 странах, уделяя особое внимание тем районам, где глобальная сеть была ненадежной, дорогой или полностью недоступной.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет с любой точки планеты со скоростью трафика 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G. Компания уже доставила на орбиту более 4,5 тыс. микроспутников. В рабочем состоянии находятся около 4,1 тыс. спутников, остальные вышли из строя по техническим причинам или сошли с орбиты. По оценке SpaceX, запуск в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в 10 млрд долларов.