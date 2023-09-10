10 сентября, 11:11
Восточный экономический форум

ДОМ.РФ планирует привлечь инвестиции из Китая в мастер-планы городов Дальнего Востока

Директор по развитию городской среды госкомпании Антон Финогенов отметил, что "инвестиции критически важны в Юго-Восточной Азии, только за счет внутренних инвестиций мы такие масштабные задачи не решим"

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ для реализации мастер-планов городов РФ планирует привлекать иностранный капитал, в том числе из Китая, для территорий Дальнего Востока. Об этом сообщил директор по развитию городской среды госкомпании Антон Финогенов в ходе сессии в рамках "Восточного экономического форума 2023".

"Привлечение международных инвестиций - это новый вызов, который нужно решать в ближайшие год-полтора. По крайне мере инвестиции критически важны в Юго-Восточной Азии, только за счет внутренних инвестиций мы такие масштабные задачи не решим. Сейчас собираемся достаточно активно работать с Китаем, как раз для того, чтобы дать "кредитное плечо" для прихода международных инвестиций на Дальнем Востоке", - сказал он.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом стало "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ. 

Теги:
РоссияКитайВосточный экономический форум
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