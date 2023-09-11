Чернышенко заявил о проведении Мишустиным стратегической сессии по ИИ до конца сентября

Вице-премьер России пояснил, что на заседании будут согласованы основные параметры стратегии развития искусственного интеллекта до 2030 год

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин до конца сентября проведет стратегическую сессию по искусственному интеллекту (ИИ), на которой будут согласованы основные параметры стратегии развития отрасли до 2030 года. Об этом сообщил в интервью kp.ru вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

"До конца сентября 2023 года председателем правительства Михаилом Мишустиным будет проведена стратегическая сессия с широким участим представителей отрасли. На ней будут согласованы основные параметры стратегии развития ИИ до 2030 года", - сказал Чернышенко.

Сам документ, разрабатываемый по поручению президента РФ Владимира Путина, должен быть утвержден до конца ноября 2023 года, отметил он.

Зампред правительства напомнил, что правительство утвердило дорожную карту высокотехнологичного направления искусственного интеллекта до 2030 года, в рамках которой предусмотрена разработка более чем 60 прикладных ИИ-решений. "Сегодня в стране насчитывается около 800 компаний в сфере искусственного интеллекта. При этом 90% таких организаций - это перспективные стартапы", - добавил он.

Кроме того, подчеркнул Чернышенко, созданы шесть национальных исследовательских центров, которые служат опорными точками для продвижения передовых направлений ИИ, в том числе в области "сильного" искусственного интеллекта и систем доверенного ИИ.

Российский рынок ИИ, как отметил вице-премьер, стабильно растет. По его данным, общий объем рынка в 2021 году составил более 550 млрд рублей, в 2022-м - почти 650 млрд. "По оценке экспертов, к концу 2023 года экономический эффект только от снижения операционных расходов организаций за счет применения ИИ может достигнуть 400 млрд рублей", - рассказал Чернышенко.