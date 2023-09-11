ОСК пока не планирует продавать Балтийский завод

По словам главы Банка ВТБ Андрея Костина, завод загружен в основном на производство судов ледового класса

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) не будет продавать акции Балтийского завода, сообщил в интервью РБК в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) председатель совета директоров ОСК, глава Банка ВТБ Андрей Костин.

"Нет, мы не будем продавать Балтийский завод. У нас действительно на него есть спрос, он действительно загружен в основном на производство судов ледового класса", - сказал Костин.

В январе этого года действующий на тот момент глава ОСК Алексей Рахманов заявил, что корпорация передаст 51% акций судостроительного Балтийского завода Росатому.

Балтийский завод входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация", завод специализируется на строительстве надводных кораблей 1-го ранга, судов ледового класса с атомными и дизель-электрическими силовыми установками, атомных плавучих энергоблоков. Предприятие было основано в 1856 году. За полтора века своей истории Балтийский завод построил около 600 кораблей и судов.

Переход ОСК к ВТБ

Банк ВТБ получит в доверительное управление на 5 лет 100% акций ОСК, которые находятся в федеральной собственности (принадлежат Росимуществу). Позднее глава ВТБ Андрей Костин был избран председателем совета директоров Объединенной судостроительной корпорации. Генеральным директором ОСК назначен Андрей Пучков, ранее занимавший должность первого зампреда правления ВТБ.

О форуме

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года под девизом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.