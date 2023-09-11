Счетная палата выявила бюджетные нарушения за 2022 год на 1,6 трлн рублей

Исполняющая обязанности главы ведомства Галина Изотова отметила, что значительную часть этой суммы составляют нарушения и недостатки, которые связаны с ведением бюджетной и бухгалтерской отчетности

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Нарушения и недостатки в расходовании бюджетных средств, согласно результатам проверки Счетной палаты, в 2022 году составили 1,6 трлн рублей. Об этом заявила исполняющая обязанности главы ведомства Галина Изотова в интервью газете "Известия" в преддверии Восточного экономического форума.

"Счетная палата выявляет ежегодно нарушений на триллионы рублей. В этом году мы закончили проверки эффективности расходования бюджетных средств 2022 года и подвели итоги части тематических проверок, и выявили нарушений и недостатков в расходовании средств на 1,6 трлн рублей", - сказала Изотова.

Она подчеркнула, что значительную часть этой суммы составляют нарушения и недостатки, связанные с ведением бюджетной и бухгалтерской отчетности, однако есть и доля неэффективных и нецелевых расходов. Изотова отметила, что также в казне есть средства, которые требуется вернуть в федеральный бюджет в соответствии с действующим законодательством, в 2023 году такие факты уже тоже числятся, и сумма нарастает.

"В этом году мы вернули в казну 1,5 млрд рублей. За весь прошлый год - чуть более 8 млрд [рублей]. Но если сравнивать данные по первому полугодию, то в этом году мы фиксируем рост - как по общему количеству нарушений и недостатков, так и по возвращенным в бюджет средствам", - добавила она.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Повестка сфокусирована на вопросах сотрудничества с дружественными странами, вывозе российской продукции на рынки этих государств, интеграции платежных инфраструктур, конкуренции за инвестиции и человеческий капитал, технологическом развитии. Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.