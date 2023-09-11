"Новатэку" потребуется еще шесть ледоколов в восточном направлении в 2024–2026 годах

Заместитель председателя правления "Новатэка" Евгений Амбросов сообщил, что в 2024 году необходим будет один дополнительный ледокол в восточный сектор Арктики, в 2025 году два ледокола и с 2026 года — три ледокола

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. "Новатэку" в 2024–2026 годах потребуется еще шесть дополнительных ледоколов для обеспечения перевозки СПГ в восточном направлении. Об этом на Восточном экономическом форуме сказал заместитель председателя правления "Новатэка" Евгений Амбросов.

"Нам необходимо будет в 2024 году один дополнительный ледокол в восточный сектор Арктики, в 2025 году два ледокола и с 2026 года — три ледокола, которые будут обеспечивать безопасное прохождение по восточному сектору Арктики с нашими грузами", — сказал он.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10–13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС — генеральный информационный партнер ВЭФ.