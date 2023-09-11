Резиденты ТОР и СПВ в Приморье за 7 лет инвестировали 2,3 трлн рублей

По словам председателя регионального Заксобрания Александра Ролика, эта сумма составляет 21% от общего объема инвестиций в основной капитал в ДФО

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Инвестиции резидентов территорий опережающего развития (ТОР) и свободного порта Владивосток (СПВ) в Приморье за 7 лет составили 2,3 трлн рублей. Об этом сообщил на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) "Финансовая устойчивость регионов и муниципальных образований" председатель Законодательного собрания Приморского края Александр Ролик.

"Хотел бы отметить, что в период с 2015 по 2022 годы инвестиции резидентов территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток, работающих в крае, составили 2,3 трлн рублей - это 21% от общего объема инвестиций в основной капитал в Дальневосточном федеральном округе", - сказал Ролик.

По данным Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, сегодня в Приморском крае проекты реализуют более 2 тыс. резидентов СПВ и ТОР. 410 предприятий, созданных при господдержке, уже работают.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом стало "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.