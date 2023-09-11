Добыча угля в РФ в 2023 году на 1% выше прошлого года

Экспорт в свою очередь вырос на 3%

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Добыча российского угля в текущем году почти на 1% обогнала показатели 2022 года, экспорт в свою очередь вырос на 3%. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

"В этом году мы идем почти на один процент добычи [угля] больше, чем в прошлом году, и экспорт у нас где-то на три процента выше", — сказал он в кулуарах Восточного экономического форума.

Как подчеркнул глава Минэнерго, угольная отрасль сегодня активно развивается, а добыча немного смещается на Восток. "Есть трудности, которые известны всем, в частности, в логистике и так далее. Но самое главное — что на Дальнем Востоке очень много месторождений, где благоприятные условия для того, чтобы добывать открытым способом. Это тоже нас радует", — добавил Шульгинов.

Россия на текущий момент немного снизила экспорт электроэнергии в Китай, заявил Шульгинов. "Что касается электроэнергии — у нас пока есть проблема. Мы немного уменьшили экспорт в Китай. Это связано, опять же, с аварийностью", — сказал он в кулуарах Восточного экономического форума.

При этом экспорт нефти и сжиженного природного газа в Китай, по словам Шульгинова, по-прежнему растет.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10–13 сентября 2023 года. Его девиз — "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС — генеральный информационный партнер ВЭФ.