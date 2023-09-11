Резиденты ТОР и СПВ Дальнего Востока принесли в бюджеты разных уровней 250 млрд рублей

По словам замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвиры Нургалиевой, половина доходов, которые генерируют резиденты, приходится на региональные и муниципальные бюджеты

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Резиденты территорий опережающего развития (ТОР) и свободного порта Владивосток (СПВ) на Дальнем Востоке уже принесли в бюджеты разных уровней 250 млрд рублей, сообщила на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева.

"Основная логика всех наших префрежимов - это налоговые десятилетние каникулы, которые нужно расценивать как дополнительный стимул, а не как недополученный доход. Если бы не было этого режима, то не было бы этих новых предприятий. <...> На сегодня резиденты <...> уже принесли в бюджет федеральный, региональный и муниципальный 250 млрд рублей при том, что еще не закончился десятилетний период этих налоговых каникул, из них 50 млрд рублей - это НДФЛ", - сказала Нургалиева.

Она отметила, что половина всех этих доходов, которые генерируют резиденты, приходится на региональные и муниципальные бюджеты.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом стало "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.