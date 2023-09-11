"Русолово" планирует построить меткомбинат в Хабаровском крае до 2028 года

Объем инвестиций составит 13 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Компания "Русолово" (входит в "Селигдар"), Минпромторг и правительство Хабаровского края в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает строительство металлургического комбината в Хабаровском крае до 2028 года, говорится в сообщении компании.

"Реализация инвестпроекта по строительству металлургического комбината, предусмотренного соглашением, позволит создать в Хабаровском крае вертикально интегрированное производство с полным циклом глубокой переработки от руды и оловянных концентратов до финального выпуска металлического олова. Отмечу, что в рамках соглашения также планируется подготовить предложения по господдержке оловянной промышленности", - приводятся в сообщении слова замглавы Минпромторга РФ Виктора Евтухова.

Ввод комбината проектной мощностью 5,5 тыс. тонн олова в год ожидается в 2028 году, объем инвестиций составит 13 млрд рублей, следует из материалов компании.

Среди направлений взаимодействия между сторонами в рамках подписанного соглашения - оценка влияния добычи, переработки и производства олова на реализацию нацпроектов технологического суверенитета и проектов структурной адаптации экономики страны, подготовка предложений по разработке инвестпроектов, реализуемых на территории Хабаровского края, направленных на увеличение выпуска и повышение эффективности добычи и переработки олова, в частности, поддержка создания новых металлургических комбинатов на территории края, отметили в компании.

Президент "Селигдара" Константин Бейрит отметил, что при сохранении нынешних темпов и условий развития производство олова в концентрате компанией "Русолово" к 2025 году достигнет 6 тыс. тонн и покроет потребности стран Таможенного союза.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.