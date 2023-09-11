Росатом будет развивать водородную экономику на Сахалине

Соглашение между госкорпорацией, правительством региона и Сахалинским государственным университетом будет действовать до 2030 года

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом", правительство Сахалинской области и Сахалинский государственный университет будут сотрудничать в сфере реализации пилотных водородных проектов и подготовке кадров для перспективной для региона отрасли - водородной энергетики. Трехстороннее соглашение было подписано на полях VIII Восточного экономического форума.

Стороны планируют совместно развивать новые направления низкоуглеродной экономики в регионе, сформировать единую концепцию масштабирования технологий водородной энергетики в Сахалинской области, а также включить внедрение образовательных программ по специальностям, востребованным в рамках реализуемых проектов Восточного водородного кластера - от инженеров и проектировщиков до персонала, эксплуатирующего оборудование и объекты водородной энергетики. Соглашение действует на период до 2030 года, что соответствует "Энергетической стратегии России на период до 2035 года", "Концепции развития водородной энергетики в РФ" и дорожной карте развития высокотехнологичного направления "Водородная энергетика".

Реализация проектов Восточного водородного кластера объединит все основные элементы производственно-сбытовой цепочки поставок водорода и сформирует условия для научной и технологической коллаборации в водородной сфере. В перечень пилотных проектов кластера войдут "Водородный завод", "Водородный поезд", "Центр компетенций" и "Водородный полигон с опытными площадками по отработке в натурных условиях автономных энергетических систем на основе водорода".

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.