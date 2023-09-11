Глава Сахалина заявил, что развитие транспортной инфраструктуры увеличит приток инвесторов

Василий Лимаренко отметил, что регион занимает четвертую строчку в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности регионов России

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Создание авиационного хаба в Южно-Сахалинске, модернизация порта Корсаков, обновление флота и строительство дорог - все это и дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры Сахалина и Курил (Сахалинская область) поможет увеличить приток инвесторов на острова. Таким мнением поделился губернатор региона Валерий Лимаренко в беседе с корреспондентом ТАСС на полях VIII Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

"Сахалинская область находится на островах. С одной стороны, это осложняет логистику при реализации проектов. С другой стороны, наш регион находится на стыке традиционных маршрутов и стратегических интересов стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), поэтому мы сейчас активно развиваем транспортную инфраструктуру. <...> Все это станет еще одним веским доводом для инвесторов в пользу работы на Сахалине и Курилах", - ответил собеседник агентства на вопрос о том, чего не хватает островному региону для увеличения количества инвесторов.

Глава региона отметил, что сейчас Сахалинская область занимает четвертую строчку в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности регионов России, который составляется Агентством стратегических инициатив с учетом мнения представителей бизнеса. "Когда бизнесмен решает, вкладывать ли средства в том или ином регионе, он учитывает множество факторов. Чтобы он сделал выбор в нашу пользу, мы провели большую работу: сделали все процедуры максимально прозрачными и быстрыми, разработали систему разнообразных мер поддержки. В регионе созданы три территории опережающего развития (ТОР), в двух районах действует режим свободного порта Владивосток, на территории Курильских островов действуют преференции, обнуляющие на 20 лет налоговые ставки для инвесторов", - отметил губернатор.

Лимаренко также подчеркнул, что внимание и интерес к островам растут не только у инвесторов, но и у туристов. Ранее сообщалось, что в августе в Южно-Сахалинске открылся самый большой и современный на российском Дальнем Востоке аэропорт с пропускной способностью почти в 5 млн пассажиров в год, что намного меньше текущего объема. Губернатор объяснил это тем, что пассажиропоток на Сахалине постоянно растет. "Мы планируем, что наш регион станет перекрестком транспортных путей, морских и воздушных. Новый объект не только закрывает наши текущие потребности, но и создает задел для развития перевозок на многие десятилетия вперед", - сообщил он.

Развитие Южно-Сахалинской агломерации

Большая часть работы, направленная на усовершенствование транспортной инфраструктуры Сахалинской области, входит в мастер-план развития Южно-Сахалинской городской агломерации, которая утверждена правительством РФ и теперь активно обсуждается на ВЭФ. "Документ предусматривает, в частности, модернизацию Корсаковского порта, строительство новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту Южно-Сахалинска, а также создание образовательного кластера "Кампус "СахалинTech". Общий объем финансирования до 2027 года - свыше 104 млрд рублей. В эту сумму войдут и средства федерального бюджета - более 60,8 млрд рублей", - рассказал Лимаренко.

Глава региона отметил, что в ходе Восточного экономического форума область подписывает соглашение с ОАО "Российские железные дороги", которое имеет прямое отношение к проекту Южно-Сахалинской агломерации. Компания направит более 2,6 млрд рублей собственных средств на интеграцию железной дороги в систему городского транспорта областного центра.

"Железная дорога связывает центр Южно-Сахалинска с окраинами, а также ближайшими городами. Если сделать ее удобной для поездок на короткие расстояния, разгрузятся улицы областного центра, а ключевые объекты, где люди трудятся, учатся, отдыхают, станут доступнее, поэтому мы вместе с компанией "Российские железные дороги" включаем стальную магистраль в систему городского транспорта. Недавно запустили первый городской экспресс, благодаря которому жители отдаленных районов города получили возможность на рельсобусах очень быстро добраться в центр. Благодаря соглашению, подписанному на ВЭФ, мы сможем продолжить эту работу", - объяснил губернатор и добавил, что сейчас жители Южно-Сахалинска, несмотря на небольшую территорию, страдают от больших пробок на дорогах.

О форуме

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Повестка сфокусирована на вопросах сотрудничества с дружественными странами, вывозе российской продукции на рынки этих государств, интеграции платежных инфраструктур, конкуренции за инвестиции и человеческий капитал, технологическом развитии. Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.

