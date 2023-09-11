В Хабаровском крае планируют создать научно-производственный центр беспилотников

По словам министра промышленности и торговли края Евгения Романова, центр будет заниматься производством БПЛА, комплектующих для них и объектов инфраструктуры, таких как ретрансляторы и антенны

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Власти Хабаровского края планируют создать научно-производственный центр беспилотников. Об этом сообщил ТАСС министр промышленности и торговли края Евгений Романов в рамках Восточного экономического форума.

"Правительство края готовит проект региональной программы развития беспилотных авиационных систем, а также по созданию малого научно-производственного центра таких систем в крае в 2026 году", - сказал Романов.

Он уточнил, что центр будет заниматься производством беспилотников, комплектующих для них и объектов инфраструктуры, таких как ретрансляторы и антенны. Также в функции центра будет входить сервисное обслуживание беспилотников, подготовка кадров для отрасли, проведение соревнований. Он же будет являться штаб-квартирой для региональных компаний, планирующих использование беспилотных систем. Романов отметил, что уже есть ряд предложений инвесторов по организации производства беспилотников на территории края.

Министр сообщил, что согласно стратегии развития беспилотной авиации РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2035 года в крае прорабатывается вопрос создания специального оператора, который будет оказывать органам власти и предприятиям сертифицированные услуги с использованием беспилотной авиации. По словам собеседника агентства, потребность Хабаровского края в беспилотных летательных аппаратах на текущий момент составляет 137 единиц до 2030 года. Их планируется использовать в широком перечне отраслей экономики, в приоритете - экологический мониторинг, сельское и лесное хозяйство, мониторинг пожаров и промышленных объектов.

Глобальные мировые политические трансформации создали импульс для развития нового направления - беспилотные системы. Вопросы сфер их применения и развития соответствующих производств обсуждаются в рамках форума, на сессиях, объединенных темой "Технологическое развитие как гарантия суверенитета".

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.

