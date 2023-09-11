Темами II Российского винодельческого форума станут импортозамещение и поддержка отрасли

Форум организовывают второй год подряд на федеральном уровне

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Второй Российский винодельческий форум пройдет 9-10 ноября 2023 года в Москве. Главными темами события станут импортозамещение и меры поддержки российского виноделия.

Презентацию мероприятия провели Россельхозбанк и Росконгресс на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке. Она прошла в рамках открытия тематического площадки "Виноград".

Председатель правления Россельхозбанка Борис Листов, комментируя презентацию, отметил, что сегодня российское виноделие находится на подъеме: так, расширяются территории и увеличивается количество зон виноделия.

"Покупатели все чаще проявляют интерес к отечественному вину, а инвесторы определяют винную отрасль как перспективную для капиталовложений. Чтобы поддержать этот тренд на федеральном уровне, второй год подряд мы организовываем специализированный Российский винодельческий форум", - добавил топ-менеджер.

VIII ВЭФ проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является фраза "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.