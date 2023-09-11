Газпромбанк и "БТС-мост" будут сотрудничать с РЖД при расширении Восточного полигона

Первый вице-президент Газпромбанка Павел Бруссер, в частности, отметил, что проект увеличит пропускную способность железной дороги и сократит время доставки грузов

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Газпромбанк, РЖД и "Бамтоннельстрой-мост" подписали договор о реализации проектов по созданию железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей (Восточного полигона), передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания соглашения на полях ВЭФ.

"Расширение мощностей БАМа и Транссиба - один из самых важных и глобальных проектов в стране на сегодняшний день, который не только увеличит пропускную способность железной дороги и сократит время доставки грузов, но и позволит создать десятки тысяч новых рабочих мест, новые производства и международные кооперации", - отметил первый вице-президент Газпромбанка Павел Бруссер.

Проект состоит из расширения мощностей трех участков маршрута: новые тоннели на участке Лена-Восточная - Таксимо и Таксимо - Новая Чара, а также новый тоннель и железнодорожный мостовой переход через р. Амур на участке Комсомольск-Сортировочный - Ванино.

"Транспортная инфраструктура имеет первостепенное значение для развития экономики нашей страны, в том числе через реализацию экспортного потенциала", - подчеркнул Бруссер.

Газпромбанк является крупнейшим игроком в проектах с механизмом государственно-частного партнерства, имеет необходимый опыт, экспертизу и ресурсы для реализации проекта такого масштаба качественно и в установленные сроки, отмечают в финансовой организации.

"В партнерстве с РЖД и Газпромбанком мы планируем создать уникальные искусственные сооружения: второй Северомуйский тоннель, второй Кодарский тоннель, мост через Амур и Кузнецовский тоннель. Строительство этих объектов на БАМе даст новый импульс социально-экономическому развитию Дальнего Востока, Сибири и всей страны", - рассказал председатель совета директоров АО "Бамтоннельстрой-мост" Руслан Байсаров. Он подчеркнул, что Восточный полигон железных дорог сегодня работает на пределе своих возможностей и строительство новых объектов на БАМе даст новый импульс социально-экономическому развитию Дальнего Востока, Сибири и всей страны.