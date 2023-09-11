11 сентября, 06:51,
обновлено 11 сентября, 06:52
Восточный экономический форум

Сбер за восемь месяцев заработал 999 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ

По словам главы кредитной организации Германа Грефа, в настоящее время бизнес группы Сбербанка растет лучше последних прогнозов

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Сбербанк за январь - август 2023 года получил 999 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, сообщил журналистам глава банка Герман Греф в кулуарах Восточного экономического форума.

"С начала года мы заработали 999 млрд рублей чистой прибыли при рентабельности капитала выше 25%", - сказал Греф.

По его словам, на текущий момент бизнес группы Сбербанка растет лучше последних прогнозов. "А это значит, что мы идем к тому, чтобы закончить год лучше наших прогнозов по рентабельности (текущий прогноз ROE > 22% - прим. ТАСС)", - отметил Греф. 

Теги:
РоссияГреф, Герман ОскаровичВосточный экономический форум
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