11 сентября, 07:54
Восточный экономический форум

ВЭБ.РФ и Якутия прорабатывают проекты городской среды на 24,1 млрд рублей

Стороны также договорились о сотрудничестве в реализации инвестиционных проектов

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. ВЭБ.РФ и правительство Республики Саха (Якутия) будут сотрудничать в реализации проектов развития городской среды на общую стоимость более 24 млрд рублей. Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписано сторонами в ходе ВЭФ.

Стороны договорились о сотрудничестве в реализации инвестиционных проектов в Якутске. Среди них - строительство транспортно-логистического центра в Якутске, реализация программы обновления общественного транспорта, реконструкция международного терминала аэропорта, строительство гостиничного комплекса категории 4* под национальным брендом COSMOS на 150 номеров, а также создание спортивно-оздоровительного комплекса в рамках реконструкции Центрального парка культуры и отдыха города Якутска.

Также в повестке - масштабный проект республики, который внесёт значимый вклад в речное судостроение - реализация 1 этапа строительства АО "Жатайская судоверфь". После проведения экспертизы ВЭБ.РФ готов рассмотреть возможность своего участия в финансировании проектов с использованием различных инструментов, добавили в госкорпорации.

"Для ВЭБ.РФ проекты развития городской экономики находятся в приоритете. Вместе с жителями, региональными и муниципальными органами власти, бизнес-партнерами мы хотим сделать Якутск более комфортным для его жителей", - прокомментировал заместитель председателя ВЭБ.РФ Артем Довлатов.  

Теги:
РоссияПриморский крайВосточный экономический форумРеспублика Саха (Якутия)
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