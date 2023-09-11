"Русгидро" подписала соглашение о строительстве противопаводковых ГЭС в Амурской области

Правительство региона планирует содействовать реализации инвестиционных проектов, в частности, согласованию документации о планировке территории под строительство

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. "Русгидро" и правительство Амурской области подписали соглашение о строительстве противопаводковых гидроэлектростанций в бассейне реки Амур - Нижне-Зейской ГЭС и Селемджинской ГЭС, говорится в сообщении компании.

Согласно предварительным проектным проработкам, мощность Нижне-Зейской ГЭС составит 400 МВт, среднегодовая выработка электроэнергии - 2 130 млн кВт-ч, Селемджинской ГЭС - 100 МВт и 470 млн кВт-ч. Учитывая ежегодный рост энергопотребления в ОЭС Востока, выработка новых ГЭС будет высоко востребована, отмечается в сообщении.

Так, "Русгидро" планирует разработать и согласовать схемы выдачи мощности, проектную и разрешительную документацию, осуществить финансирование и строительство гидростанций. Кроме того, компания обязуется обеспечить подготовку предложений о внесении изменений в схему территориального планирования РФ.

Правительство Амурской области планирует содействовать реализации инвестиционных проектов, в частности, согласованию документации о планировке территории под строительство ГЭС после их включения в схему территориального планирования страны.

Кроме того, правительство окажет компании содействие в проведении общественных обсуждений по материалам оценки воздействия строительства ГЭС на окружающую среду, организует работу по созданию водохранилищ и по приемке подготовленного к наполнению ложа водохранилищ.

В 2021 году президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос строительства объектов гидрогенерации в бассейне реки Амур, в том числе на реках Ниман и Селемджа в рамках развития энергетического сектора Дальнего Востока и снижения риска наводнений.

О компании

"Русгидро" - крупнейшая по установленной мощности российская энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, составляет 38,4 ГВт.

О форуме

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.