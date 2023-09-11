"Соллерс" планирует произвести около 2 тыс. пикапов до конца года

Как отметила замглавы компании Зоя Каика, в течение двух - трех лет "Соллерс" рассчитывает выйти на объем производства пикапов в 10 тыс.

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. "Соллерс" планирует произвести около 2 тыс. пикапов до конца 2023 года. Об этом журналистам сообщила замглавы компании Зоя Каика.

"Мы только-только начинаем, поэтому в этом году объем будет небольшим: в пределах двух тысяч", - сказала Каика.

По ее словам, в течение двух - трех лет компания рассчитывает выйти на объем производства пикапов в 10 тыс. "Продукт будет локализоваться за счет комплектующих, которые мы будем в европейской части страны производить, - двигатели, коробки. Это будет давать более интересное ценовое позиционирование, и объемы - мы рассчитываем - таким образом могут вырасти", - отметила Каика.

Что касается продаж, которые стартуют в октябре, то в этом году компания рассчитывает реализовать также около 2 тыс. пикапов.

Сегодня "Соллерс" запустил серийное производство новых пикапов ST6 на предприятии "Автомобильные индустриальные технологии" во Владивостоке. Как заявил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, в 2024 году производитель планирует наладить выпуск еще одной новой модели Sollers.

"Мы попозже о них [планах] объявим, соответственно, но это будет развитие текущей линейки. Модель определена, но ее позже будем выводить на рынок", - сказала журналистам Каика.