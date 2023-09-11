11 сентября, 09:25
Восточный экономический форум

ВТБ ожидает до 10 сделок на российском рынке IPO в 2024 году

Их средний размер составит 3-5 млрд рублей, сообщил руководитель блока корпоративно-инвестиционного бизнеса ВТБ Виталий Сергейчук

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Около 5-10 сделок на российском рынке IPO (первичное публичное размещение акций) может состояться в 2024 году. Такую оценку дал ТАСС руководитель блока корпоративно-инвестиционного бизнеса ВТБ Виталий Сергейчук на полях Восточного экономического форума.

"Мы ожидаем около 5-10 сделок на российском рынке IPO со средним размером 3-5 млрд рублей. Потенциально могут быть и сделки объемом больше 10 млрд рублей. В первую очередь это эмитенты из сферы, близкой к ретейлу, либо IT-сектор. Фокус нынешнего рынка - потребительский сектор", - указал он.

Банкир отметил, что в целом эмитенты проявляют интерес к таким сделкам. Так, по оценке ВТБ, во втором полугодии 2023 года могут состояться еще несколько размещений российских эмитентов общим объемом около 10 млрд рублей.

"Глубина этого рынка, к сожалению, на сегодня не позволяет делать крупные сделки, но постепенно это будет меняться. Мы видим возврат интереса инвесторов - физических лиц к фондовому рынку и рост количества инструментов, в которые они могут выкладываться, включая замещающие облигации", - добавил он.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года под девизом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ. 

Теги:
РоссияВосточный экономический форум
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