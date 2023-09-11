На модернизацию завода по производству рыбных кормов под Астраханью направят 50 млн рублей

Обновление мощностей позволит начать выпуск кормов для форели и увеличить объемы выпускаемой продукции

АСТРАХАНЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Астраханский завод по производству экологически чистых кормов для рыб "Бифф" в связи с высоким спросом со стороны предприятий аквакультуры инвестировал около 50 млн рублей в модернизацию производства. Обновление мощностей позволит начать выпуск кормов для форели и увеличить объемы выпускаемой продукции, сообщили журналистам в пресс-службе центра "Мой бизнес".

ООО "Бифф" с 2020 года производит в Астраханской области экологически чистые корма в гранулах для осетровых видов рыб, клариевого сома, тиляпии из высококачественного отечественного сырья. Господдержку предприятию оказывает Центр поддержки экспорта Астраханского фонда поддержки малого и среднего предпринимательства.

"Астраханский завод экологически чистых кормов для рыб "Бифф" инвестировал около 50 млн рублей в модернизацию производства, наращивая объем выпускаемой продукции на фоне роста спроса со стороны предприятий аквакультуры. В 2022 году завод выпускал до 5 тонн кормов в сутки, а сейчас снова готов нарастить объем выпуска: на предприятии устанавливается новая линия по производству кормов для форели. Для нее модернизируется энергосистема завода, планируется шефмонтаж от поставщика оборудования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди потребителей кормов производителя - предприятия из Астраханской области, республики Дагестан, Волгоградской, Владимирской, Мурманской, Новосибирской, Ростовской областей, Красноярского края. При поддержке центра "Бифф" заключил три экспортных контракта на поставку своей продукции в Казахстан на одно из крупнейших фермерских хозяйств вблизи Атырау.

"В этом году при поддержке центра мы представим нашу продукцию на международной выставке Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia в Санкт-Петербурге. В прошлом году мы также участвовали в этой выставке, но без господдержки. По нашим предварительным подсчетам, за счет того, что центр возьмет на себя расходы на аренду выставочной площади, оборудования, застройку стенда и оплату оргвзносов, мы экономим порядка 500 тыс. рублей", - приводятся пресс-службой слова управляющего компанией Евгения Дутикова.

Центр "Мой бизнес" располагается в Астрахани, различные виды господдержки в сфере МСП там получают предприниматели со всех районов региона, в том числе самых отдаленных. Центр поддержки экспорта Астраханской области создан в 2011 году на базе Астраханского фонда поддержки малого и среднего предпринимательства в целях оказания информационно-консультационной, промоутерской, образовательной и иной поддержки экспортно ориентированным субъектам малого и среднего предпринимательства.

О локализации производства

По мнению Росрыболовства, создание отечественной комбикормовой индустрии для аквакультуры является важной задачей для развития отрасли, так как для отдельных направлений рыборазведения 90-95% рыбных кормов импортируется. По словам замруководителя Росрыболовства Василия Соколова, локализация производства рыбных кормов в России ожидается в ближайшие два года.