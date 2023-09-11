В Чехии заявили об использовании наибольшего с 2012 года объема нефти из РФ

В первом полугодии 2023 года поступившая по нефтепроводу "Дружба" нефть составляла около 65% от общего объема импортируемой нефти, сообщила пресс-секретарь государственной компании-оператора республиканских нефтепроводов Mero Барбора Путцова

ПРАГА, 11 сентября. /ТАСС/. Чехия использует наибольший с 2012 года объем российской нефти. Об этом сообщило информационное агентство CTK со ссылкой на пресс-секретаря государственной компании-оператора республиканских нефтепроводов Mero Барбору Путцову.

"Чехия использует все больше российской нефти. В первом полугодии текущего года поступившая по нефтепроводу "Дружба" российская нефть составляла около 65% от [общего объема] импортируемой нефти. За [весь] прошлый год этот показатель составил 56%, а в предыдущие годы он был еще меньше ", - отмечается в сообщении.

Таким образом, согласно агентству, доля российской нефти в чешском импорте этого вида энергетического сырья в текущем году стала наибольшей, как минимум, с 2012 года. Республика пользуется исключением из запрета Евросоюза на покупку нефти из РФ.