Путин: уровень локализации на "Звезде" будет возрастать с каждым сданным кораблем

Президенту представили единственный в мире по своим характеристикам танкер-челнок усиленного ледового класса ARC6 "Валентин Пикуль"

БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ /Приморский край/, 11 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин во время посещения судостроительного комплекса (ССК) "Звезда" выразил уверенность, что с каждым новым сданным кораблем уровень локализации на предприятии будет постоянно возрастать.

"Вашему большому коллективу предстоит решать новые важные задачи, в том числе речь идет о повышении локализации производств, широком применении отечественных разработок и решений. Я абсолютно уверен, что с каждым новым сданным кораблем уровень локализации на "Звезде" будет постоянно возрастать", - обратился Путин к работникам предприятия на церемонии имянарячения двух танкеров.

Главе государства был представлен единственный в мире по своим характеристикам танкер-челнок усиленного ледового класса ARC6 "Валентин Пикуль". Как отметили в пресс-службе "Роснефти", судно строится по заказу АО "Роснефтефлот" и предназначено для перевозок нефти по Северному морскому пути, в том числе с проекта "Роснефти" "Восток ойл". Благодаря высокому ледовому классу челнок сможет без ледокольного сопровождения проходить через лед толщиной до 1,7 м. "Крестной матерью" судна стала уроженка Приморского края, герой Российской Федерации, космонавт Елена Серова. Во время церемонии по традиции о борт судна разобьют бутылку шампанского.

Второе судно - танкер-газовоз ледового класса ARC7 "Алексей Косыгин" - первый из трех спущенных на воду судов, строящихся на ССК "Звезда" в интересах ПАО "НОВАТЭК" и ПАО "Совкомфлот" для проекта "Арктик СПГ-2". Во всем мире технологией строительства газовозов обладают всего несколько судостроительных предприятий. Судно способно работать в арктических условиях, самостоятельно преодолевая лед толщиной свыше 2 м. "Крестной матерью" судна во время церемонии была названа заслуженный врач Российской Федерации, главный врач Приморского краевого перинатального центра Татьяна Курлеева.

О судостроительном комплексе

ССК "Звезда" - крупнейший в стране судостроительный комплекс. Проект реализуется с 2016 года. За это время на воду спущено 12 судов, четыре из которых переданы заказчикам и работают в море - это нефтеналивные танкеры типа "Афрамакс". Пятый танкер типа "Афрамакс" проходит швартовные испытания у 1-й достроечной набережной. Он получил имя "Восточный проспект". На разных этапах строительства находятся еще три судна серии.

Всего в портфеле заказов "Звезды" около 60 судов. Активно ведутся работы по строительству 23 судов, в том числе строится самый мощный в мире ледокол "Лидер", который обеспечит круглогодичную навигацию по Северному морскому пути. Также ведутся достроечные работы многофункционального судна снабжения усиленного ледового класса Icebreaker 7 "Святая Мария" и на головном судне серии "Катерина Великая", которое проходит комплекс испытаний в Центре судоремонта "Дальзавод". На верфи работает 5,5 тыс. сотрудников ССК, еще свыше 2 тыс. предстоит набрать.