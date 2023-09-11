Сечин: инвестиции в реализацию проекта "Восток ойл" оцениваются в 12 трлн рублей

Глава "Роснефти" отметил, что проект самоокупаемый

БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ /Приморский край/, 11 сентября. /ТАСС/. Инвестиции в реализацию проекта "Восток ойл" оцениваются в 12 трлн рублей на период развития. Об этом сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин президенту РФ Владимиру Путину в ходе посещения судоверфи "Звезда".

"Проект самоокупаемый. В целом, это порядка 12 трлн (рублей) на период развития. Крупнейший нефтегазовый проект в мире - 6,5 млрд тонн по нефти (запасы) и порядка 10 трлн куб. м газа", - сообщил Сечин президенту, отвечая на вопрос об объеме инвестиций.

"Роснефть" в 2020 году приступила к масштабному освоению месторождений на Таймыре в рамках реализации проекта "Восток ойл". Туда входят активы НК на севере Красноярского края - 52 лицензионных участка, в том числе Ванкорское, Сузунское, Тагульское, Лодочное месторождения, а также новые - Пайяхское (с запасами более 1 млрд тонн нефти) и Западно-Иркинское (0,5 млрд тонн нефти). Потенциал добычи жидких углеводородов там может составить 115 млн тонн в год. Уже в 2024 году планируется отгрузить с "Восток ойла" 30 млн тонн нефти по Северному морскому пути.