Эксперты заявили, что развитию Арктики поможет строительство логистических центров

Участники сессии "Торгово-логистические центры в Арктике: новая возможность развития северных и арктических территорий", которая прошла в рамках Восточного экономического форума добавили, что также необходимо продвижение продукции коренных малочисленных народов Севера

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Строительство в арктической зоне России торгово-логистических центров и продвижение продукции коренных малочисленных народов Севера необходимо для развития Арктики. Такое мнение высказали участники сессии "Торгово-логистические центры в Арктике: новая возможность развития северных и арктических территорий", которая прошла в рамках Восточного экономического форума в доме "Душа России. Север".

"Один из важных путей для развития арктических территорий в России является строительство торгово-логистических центров в населенных пунктах. <…> Это необходимо, чтобы люди, проживающие в этих районах, постоянно могли получать свежие продукты", - сообщил на сессии сенатор Совета Федерации Григорий Ледков.

Проект по строительству торгово-логистических центров сейчас реализуется на территории Якутии. По словам заместителя председателя правительства Республики Саха (Якутия) Михаила Никифорова, в регионе уже открыты шесть центров, а до конца 2025 года такие проекты должны появиться во всех 13 арктических районах республики.

В подобных торгово-логистических центрах можно будет хранить продукцию, которую добывают коренные народы Севера, - пушнину, рыбу, дикоросы, чтобы в дальнейшем ее поставлять в регионы России. "Для сохранение культуры коренных народов Севера, а также для развитие всей арктической территории, необходимо поддерживать национальные промыслы, которые здесь развиты. <…> Например, традиционно на севере наши охотники добывают соболя. <…> Этот вид деятельности нуждается в поддержке - необходимо, чтобы о нем узнали, тогда наши мастера смогут вытеснить европейских производителей и обеспечить меховыми изделиями российского потребителя", - отметил председатель ассоциации эвенков Республики Саха (Якутия) Александр Варламов.

О форуме

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года под девизом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.