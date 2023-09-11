Грузооборот по российско-китайскому мосту через Амур увеличился в 2,6 раза за год

Основную часть экспорта составляет несырьевой неэнергетический экспорт

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Грузооборот по международному автомобильному мосту, соединяющему российский Благовещенск и китайский Хэйхэ, увеличился в 2,6 раза за год. Об этом сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) в ходе совещания по развитию дальневосточных городов, которое проводит президент России Владимир Путин.

"Грузооборот по новому международному автомобильному мосту через реку Амур растет и за последний год увеличился в 2,6 раза. С открытием постоянного пункта пропуска ожидаем постепенное наращивание грузопотока до плановых 4 млн тонн в год", - сказал Орлов.

В областном правительстве ТАСС сообщили, что Китай для Приамурья является основным торгово-экономическим партнером - 60% от общего внешнеторгового оборота в первом полугодии 2023 года. Сейчас мост работает по временной схеме - до 190 единиц грузового транспорта в сутки.

Основную часть экспорта (более 70%) составляет несырьевой неэнергетический экспорт. Основные направления экспорта - соя и продукты ее переработки (масло, лецитин, изолят, корма), зерновые культуры, продукты деревообработки, натуральные пищевые добавки, уголь. Китайские партнеры поставляют в регион оборудование, транспортные средства, потребительские товары, овощи и фрукты. За первые восемь месяцев по мосту пропущено более 35 тыс. транспортных средств, что в 3,5 раза больше, чем за весь период перевозок в 2022 году.

В своем докладе Орлов уточнил, что в регионе также развивается предмостовая зона. Уже построена первая очередь крупного логистического комплекса "Каникурган", ведется работа по мультимодальным перевозкам, в планах запустить сухой порт с выходом на Транссибирскую магистраль. Частные инвестиции в эти проекты превышают 10 млрд рублей. Также в перспективе планируется сформировать четыре площадки для размещения транспортно-логистических центров. Кроме того, завершается строительство двух взлетно-посадочных полос в аэропорту Благовещенска и там же по концессии строится международный пассажирский терминал с пропускной способностью 1,5 млн пассажиров в год.

Трансграничный мост между Хэйхэ и Благовещенском построен за счет внебюджетных источников, концедентами выступили правительство Амурской области и правительство провинции Хэйлунцзян. Строительство велось с 2016 года, общая протяженность мостового перехода составляет 20 км. Движение по нему было запущено 10 июня 2022 года.

О форуме

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.