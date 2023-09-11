Предприниматели Нью-Дели потеряли $120 млн в дни саммита G20

По словам председателя торгово-промышленной палаты CTI India Бриджеша Гояла, покупатели на местных торговых точках все еще отсутствуют в том количестве, которое было до саммита

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сентября. /ТАСС/. Потери предпринимателей индийской столицы в дни проведения двухдневного саммита Группы двадцати (G20) составили около 10 млрд индийских рупий (около $120 млн). Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Бизнес понес потери в связи с жесткими мерами безопасности, введенными властями из-за прибытия десятков иностранных лидеров. В дни саммита "двадцатки", а также за сутки до него улицы Нью-Дели опустели - были закрыты школы, банки, офисы работали онлайн. Власти ввели ограничения на передвижение на большинстве автомобильных дорог. Был запрещен въезд в столичный округ из соседних штатов.

По словам председателя торгово-промышленной палаты CTI India Бриджеша Гояла, покупатели на местных торговых точках все еще отсутствуют в том количестве, которое было до саммита.

Саммит G20 в Нью-Дели завершился в воскресенье. Индия провела десятки министерских встреч в преддверии саммита, на самой встрече лидерам удалось согласовать совместную декларацию, несмотря на расхождения по ряду вопросов, в первую очередь по украинскому конфликту. На встречу были приглашены лидеры всех стран G20 и еще девяти государств (Бангладеш, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Оман и Сингапур). Российскую делегацию в Индии возглавлял глава МИД Сергей Лавров.