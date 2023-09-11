Глава Забайкалья предложил Путину отсрочить выплату регионами ДФО бюджетных кредитов

Александр Осипов отметил, что высвободившиеся средства можно было бы пустить на другие экономические проекты, в том числе на реализацию мастер-планов дальневосточных городов

ТАСС, 11 сентября. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов предложил отсрочить выплату регионами Дальневосточного федерального округа (ДФО) бюджетных кредитов, чтобы высвободившиеся средства направить на реализацию мастер-планов городов. С таким предложением он выступил на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) в ходе совещания по развитию дальневосточных городов, которое проводит президент России Владимир Путин.

"У нас благодаря ранее принятым правительством решениям большое количество средств направлялось на развитие экономики, инвестиционные, инфраструктурные проекты. И, соответственно, сложились задолженности у бюджетов регионов Дальнего Востока перед Министерством финансов по бюджетным кредитам. Благодаря этому [механизму], например, в Забайкальском крае более чем на 70% за последние годы выросли собственные доходы. То есть, эти деньги реально работают. С 2025 года наступают сроки их возврата у большинства регионов ДФО. <…> Можно было бы отсрочить возврат этих кредитов", - сказал Осипов.

Высвободившиеся средства, по мнению губернатора, можно было бы пустить на другие экономические проекты, в том числе на реализацию мастер-планов дальневосточных городов. Это позволит увеличить собственную налоговую базу регионов, получить дополнительные источники доходов. И уже эти средства можно будет потратить на кредиты, считает он.

"Отсрочка возврата кредитов - наверное, можно над этим поработать. Не знаю, насколько Минфин учитывал в доходах федерального бюджета эти возвраты, но надо посмотреть", - отреагировал президент РФ.

Он отметил, что в целом идет движение в правильном направлении. "Но, конечно, нужно действовать очень аккуратно", - добавил президент.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом стало "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.