Авиакомпания Armenia Airways начнет выполнять рейсы из Сочи в Ереван с 24 сентября

Продолжительность полета составит один час

КРАСНОДАР, 11 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания Armenia Airways с 24 сентября впервые начнет выполнять рейсы из международного аэропорта Сочи в Ереван. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

"С 24 сентября 2023 года из аэропорта Сочи начнет выполнять полеты еще один зарубежный авиаперевозчик - Armenia Airways. По вторникам в сочинский аэропорт самолет прибывает в 5 часов 40 минут. Вылет из Сочи - в 7 часов утра. По воскресеньям прилет в Сочи в 17 часов 40 минут. Вылет в Ереван - в 19 часов", - говорится в сообщении.

Продолжительность полета составит один час. Рейсы будут выполняться на авиалайнерах Boeing 737-300 вместимостью 148 кресел. Билеты уже в продаже.

Как отметили в пресс-службе, направление Сочи - Ереван пользуется высоким спросом у пассажиров. Всего из аэропорта города-курорта Сочи в столицу Армении будет выполняться более 30 рейсов в неделю. Начиная с сентября и на протяжении всего зимнего периода полеты в Армению будут осуществлять восемь авиакомпаний, из которых четыре российских ("Азимут", Red Wings, "Россия", "Победа") и четыре авиакомпании Армении (Fly One, Fly Arna, Armenian Airlines и Shirak avia).