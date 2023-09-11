Raiffeisen расследует инцидент с паспортами РФ в одном из своих отделений в Сербии

Сотрудники отделения австрийской банковской группы в Белграде оставили на подоконнике офиса копии паспортов россиян, которые могли детально изучить все проходящие мимо люди

ВЕНА, 11 сентября. /ТАСС/. Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) расследует инцидент в одном из своих отделений в Сербии, где копии паспортов российских граждан были оставлены на подоконнике офиса, из-за чего прохожие могли видеть всю информацию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе банка.

"Сообщаем, что в Сербии начато внутреннее расследование. К сожалению, без всякого злого умысла, в ходе обычной процедуры архивации документов оставленная по ошибке информация стала видна третьим лицам", - сообщили в организации.

Представитель банка отметила, что это "отдельный инцидент" и в истории сербского Raiffeisen Bank подобное происходит впервые.

Ранее сообщалось, что сотрудники отделения австрийской банковской группы Raiffeisen Bank в Белграде оставили на подоконнике офиса копии паспортов российских граждан, которые могут детально изучить все проходящие мимо люди. Копии личных документов граждан РФ со служебными пометками сотрудников отделения находились в офисных лотках у окна и были расположены лицевой стороной вверх.

Raiffeisen Bank Serbia пользуется повышенной популярностью у граждан РФ, так как является весьма доступным для открытия счета на фоне ограничительных мер Запада. Многие сербские банки отвечают отказом на запрос россиян в открытии личного счета, аргументируя это отсутствием у заявителей временной регистрации в Сербии, документов, разрешающих официальное трудоустройство и проживание в республике.

Руководству сербского представительства банка был направлен официальный запрос с просьбой разъяснить ситуацию, а также прокомментировать возможные меры, которые не позволят воспользоваться личными данными потенциальным злоумышленникам.