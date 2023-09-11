В Дубне вложат в модернизацию производства строительных материалов более 360 млн руб.

Причиной увеличения инвестиций в проект компании "Гридекс-К" стала покупка объекта площадью 1,4 тыс. кв. м на территории ОЭЗ "Дубна"

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Дубна" компания "Гридекс-К" планирует направить более 360 млн рублей на модернизацию и расширение производства материалов для строительной сферы. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

"Резидент особой экономической зоны "Дубна" почти вдвое увеличит инвестиции в модернизацию и расширение производства. Компания "Гридекс-К" специализируется на производстве армирующих сеток и продукции из композитных материалов, которые применяются в строительной сфере. <...> Изначальный объем инвестиций в проект составлял 192 млн рублей, из которых 120 - были привлечены в рамках программы "Промышленная ипотека", - сказали в пресс-службе.

В материале отмечается, что первую очередь проекта компания планирует завершить во II квартале 2024 года. Полностью реализовать строительство и модернизацию научно-производственного комплекса намечено на конец 2026 года.

"Причиной увеличения инвестиций в проект компании "Гридекс-К" стала покупка объекта площадью 1,4 тыс. кв. м на территории ОЭЗ "Дубна". Теперь инвестор планирует почти в два раза нарастить объем инвестиций - с 192 до 365 млн рублей - и запустить в Дубне промплощадку площадью более 5 тыс. кв. м. Реализация проекта позволит дополнительно создать 50 новых рабочих мест", - привели в тексте слова зампреда правительства - министра инвестиций, промышленности и науки региона Екатерины Зиновьевой.

Отмечается, что к производству композитных геосинтетических материалов, в том числе геосеток и геоматов, добавится производство профилированных листов - стеновых, кровельных и несущих на основе полимерных композитных материалов из вторичного сырья.