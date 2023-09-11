Дерипаска прогнозирует риск финансовой нестабильности в США

По словам предпринимателя, это связано с необходимостью рефинансировать государственные займы на $7,6 трлн, а также ожидаемым дефицитом бюджета в 2023 году в размере $2 трлн

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. США может ожидать финансовая нестабильности из-за необходимости рефинансировать государственные займы на $7,6 трлн, а также ожидаемого дефицита бюджета в 2023 году в размере $2 трлн, считает российский предприниматель Олег Дерипаска.

В своем Telegram-канале он написал, что США "будет непросто в предвыборный год решить проблему рефинансирования этих $7 600 000 000 000, а также еще $2 000 000 000 000 текущего дефицита и каких-нибудь новых хотелок".

Предприниматель приложил ссылку на публикацию Apollo, где говорится, что срок погашения государственных облигаций США на сумму $7,6 трлн наступит в течение следующего года, а также публикацию CNN, где утверждается, что в 2023 году дефицит федерального бюджета США может вырасти примерно до $2 трлн, в связи с чем возникает риск финансовой нестабильности в стране. "Колоссальный риск финансовой нестабильности не только для вашингтонских ястребов, но и США в целом", - считает Дерипаска.