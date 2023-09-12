"Русгидро" ввела в эксплуатацию ЛЭП Певек - Билибино

Второй этап могут завершить в 2025 году

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. "Русгидро" ввела в эксплуатацию в Чукотском автономном округе линию электропередачи напряжением 110 кВ Певек - Билибино протяженностью 490 километров, говорится в сообщении компании. Второй этап строительства планируется завершить в 2025 году.

Новая ЛЭП повышает надежность энергоснабжения от плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) "Академик Ломоносов", расположенной в Певеке, как потребителей Билибино, так и горнодобывающих предприятий, крупнейшим из которых является Баимский ГОК, отмечается в сообщении.

Проект по строительству двух одноцепных воздушных линий электропередачи 110 кВ Певек - Билибино реализуется в два этапа, напомнили в компании. Строительство в рамках первого этапа было начато в конце 2020 года, сейчас работы завершены, проведены необходимые испытания. Продолжается реализация второго этапа проекта, смонтировано 45% опор воздушных линий, ведутся работы по реконструкции подстанции 110 кВ Южный. Второй этап планируется завершить в 2025 году.

"Русгидро" - крупнейшая по установленной мощности российская энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, составляет 38,4 ГВт.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.