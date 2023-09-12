В Приморском крае "Русгидро" начала строительство Артемовской ТЭЦ-2

Станция будет работать на природном газе вместо угля

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. "Русгидро" начала строительство Артемовской ТЭЦ-2 проектной мощностью 440 МВт в Приморском крае, завершить строительство планируется в 2026 году. Об этом говорится в сообщении компании.

Новая станция заменит Артемовскую ТЭЦ - первую крупную электростанцию на Дальнем Востоке, введенную в эксплуатацию в 1936 году. В отличие от старой станции, Артемовская ТЭЦ-2 будет работать на природном газе вместо угля.

Пуск энергоблоков Артемовской ТЭЦ-2 и завершение строительства станции намечены на 2026 год, уточняет компания.

Артемовская ТЭЦ-2 - один из шести проектов "Русгидро" в рамках государственной программы по развитию тепловой электроэнергетики Дальнего Востока, реализуемой для замещения изношенных мощностей и обеспечения энергоснабжения новых потребителей. Общая электрическая мощность этих энергообъектов составит 2,1 ГВт, тепловая мощность - более 2 500 Гкал/ч.

Помимо строительства Артемовской ТЭЦ-2, в рамках программы компания уже ведет работы по возведению Хабаровской ТЭЦ-4 и второй очереди Якутской ГРЭС-2, расширению Нерюнгринской и Партизанской ГРЭС, реконструкции Владивостокской ТЭЦ-2.

О компании

"Русгидро" - крупнейшая по установленной мощности российская энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, составляет 38,4 ГВт.

О форуме

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.