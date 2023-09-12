Резидентами ТОР "Бурятия" за 4 года стали 16 компаний

Общий объем инвестиций превысил 11 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Территория опережающего развития (ТОР) "Бурятия" стала площадкой для 16 резидентов с проектами на общую сумму более 11 млрд рублей. Об этом сообщила ТАСС в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) заместитель председателя регионального правительства - министр экономики Республики Бурятия Екатерина Кочетова.

"На сегодняшний день в рамках ТОР "Бурятия" заключено 16 соглашений с общим объемом инвестиций 11,21 млрд рублей и созданием более 1,1 тыс. рабочих мест. Фактически в реализацию проектов вложено 2,87 млрд рублей, создано 246 рабочих мест", - рассказала Кочетова, добавив, что речь идет о проектах в сфере туризма, пищевой промышленности, транспорта и логистики, медицины, строительства, информационных технологий.

Еще 4 проекта на общую сумму более 7 млрд рублей с созданием более 360 рабочих мест находятся на стадии согласования. По словам Кочетовой, это в том числе проекты по созданию туристического кластера "Саяны" в селе Выдрино рядом с Байкалом и развитию курорта "Аршан" в Тункинском районе.

ТОР "Бурятия" была создана в 2019 году в границах Кяхтинского и Кабанского районов республики. В 2020 году в Бурятии появилась еще одна ТОР - "Селенгинск", в июле 2023 года обе территории объединены в ТОР "Бурятия", площадки которой расположены в границах Кяхтинского, Кабанского, Прибайкальского, Окинского, Бичурского, Заиграевского, Мухоршибирского, Хоринского, Селенгинского районов и города Улан-Удэ.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 10 по 13 сентября под девизом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.