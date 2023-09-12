Fesco взаимодействует с Минпромторгом по вопросу создания ТЛЦ в Африке

Также председатель совета директоров Fesco Андрей Северилов рассказал о работе над запуском грузовых авиадоставок

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Транспортная группа Fesco активно взаимодействует с Минпромторгом РФ по вопросу создания транспортно-логистического центра (ТЛЦ) в Африке. Об этом рассказал журналистам председатель совета директоров Fesco Андрей Северилов в кулуарах Восточного экономического форума.

"После форума ["Россия-Африка"] … мы вошли в плотный контакт с Минпромторгом по поводу создания ТЛЦ в Африке", - сказал он.

Северилов добавил, что после форума "Россия-Африка" группа встречалась с российским автопроизводителем "Автоваз" и сейчас прорабатывает вариант сотрудничества.

Также группа рассматривает возможность приобретения специальных судов для перевозки автомобилей.

"В настоящее время флот представлен в основном контейнеровозами и универсальными судами. Сейчас начинаем двигаться дальше в спецфлот", - добавил Северилов.

Ранее в ходе саммита "Россия-Африка" глава "Автоваза" Максим Соколов сообщил, что компания рассматривает сотрудничество с Fesco для организации поставок автомобилей в Африку и Латинскую Америку. Транспортная группа также выражала свою готовность помочь "Автовазу" начать поставки в страны Африки.

Об авиадоставках

Fesco планирует приобрести воздушные суда для осуществления грузовых авиадоставок. Кроме того, компания уже нашла подходящие самолеты, сообщил Северилов.

"Наши специалисты уже подтвердили эффективность экономики. Нашли воздушные суда", - сказал Северилов.

Ранее он сообщал в интервью ТАСС, что Fesco рассматривает возможность приобретения собственного воздушного флота для выполнения грузовых авиаперевозок. Авиадоставку грузов группа начала в 2022 году. Во внутреннем сообщении авиарейсы организованы из Москвы на Дальний Восток. В 2023 году Fesco запустила доставку грузов из Гонконга и Дубая в Москву.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года под девизом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.