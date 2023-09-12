ГП РФ требует устранить пробелы мониторинга водных биоресурсов от вылова до потребителя

Генпрокурор России Игорь Краснов отметил, что действующий механизм обмена информацией "создает благоприятные условия для браконьерства, выпуска контрафактной продукции, развития так называемого черного рынка в ущерб интересам легальных рыбопромышленных компаний"

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Генпрокуратура России потребовала устранить недостатки системы мониторинга выловленной рыбы и других водных биоресурсов. Об этом заявил генпрокурор России Игорь Краснов, выступая на Восточном экономическом форуме.

"В ходе надзорных мероприятий нами выявлены существенные недостатки в работе информационных систем в области рыболовства и ветеринарии. Как было установлено, действующий механизм обмена информацией не позволял отследить весь путь биоресурсов от вылова до конечного поступления потребителю", - сообщил генпрокурор.

Это, по его словам, "создавало благоприятные условия для браконьерства, выпуска контрафактной продукции, развития так называемого черного рынка в ущерб интересам легальных рыбопромышленных компаний".

"Об этом мною проинформированы глава государства и председатель правительства, по результатам чего Росрыболовством и Россельхознадзором организована работа по синхронизации систем мониторинга оборота рыбной продукции и выдачи ветеринарных разрешений. Не сомневаюсь, что ее завершение позволит окончательно навести порядок в этой сфере", - подчеркнул Краснов.