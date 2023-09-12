Лихачев: вдоль СМП и на Дальнем Востоке потребуется 10-15 плавучих атомных энергоблоков

По словам главы Росатома, такая потребность рассчитана на ближайшие 10 лет

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Потребность в плавучих атомных энергоблоках (ПЭБ) вдоль Севморпути и на Дальнем Востоке может составить 10-15 штук на ближайшие 10 лет. Об этом сообщил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев на VIII Восточном экономическом форуме.

"По самым мягким оценкам мы видим потребность в плавучих атомных энергоблоках вдоль СМП и на Дальнем Востоке - до 15 штук, это по самым скромным подсчетам, на ближайшие 10-15 лет", - сказал гендиректор Росатома, выступая на сессии "Передовые российские технологии для обеспечения технологического суверенитета и развития Дальнего Востока и Арктики".

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.