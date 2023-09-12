На арктические районы Якутии планируют распространить проект по обезвреживанию отходов

Впервые его запустили в Аллаиховском районе региона

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Проект по термическому обезвреживанию отходов, запущенный впервые в Аллаиховском районе Якутии, будет распространен на арктические территории, а также труднодоступные населенные пункты республики. Об этом сообщил ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) министр ЖКХ и энергетики Якутии Вячеслав Емельянов.

"Введение отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в нашей республике отличается от других субъектов своими особенностями - это низкая плотность населения, значительная территория республики относится к Арктической зоне, географическое положение и природные условия оказывают особое влияние на транспортную логистику. В связи с небольшим количеством отходов и экономической нецелесообразностью строительства крупных объектов на территории арктических районов республики, а также в труднодоступных и отделенных населенных пунктах предусмотрено обустройство 18 объектов обезвреживания отходов", - сообщил Емельянов.

Он уточнил, что из 18 запланированных установок две уже введены в эксплуатацию - в Аллаиховском и Усть-Янском районах. Еще пять единиц доставлены в районы и находятся на стадии обустройства и оформления необходимой документации. Речь идет о Анабарском, Момском, Жиганском, Среднеколымском и Оленекском районах. Также до Абыйского района осуществлена отгрузка одной установки, доставка ожидается до октября 2023 года.

"Годовой объем образования ТКО в 13 арктических районах Якутии составляет, по нормативным расчетам, 23-24 тыс. тонн. При этом ГУП "ЖКХ Республики Саха (Якутия)", которое выступает региональным оператором в Арктической зоне республики, за 2022 год транспортировало всего порядка 16 тыс. тонн отходов из районных центров арктических улусов", - отметил министр.

По его словам, термическое обезвреживание является оптимальным способом на арктических территориях, благодаря установкам объем отходов можно уменьшить на 95%.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября под девизом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.