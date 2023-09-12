В Забайкалье планируют начать освоение двух месторождений золота

Вложения составят 16 млрд рублей

ЧИТА, 12 сентября. /ТАСС/. Добычу золота планируют начать на двух месторождениях в Забайкалье по соглашению между Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), правительством края, ООО "Новая медная компания" и ООО "Горная компания "Лугиинское", подписанному в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Инвестиции составят 16 млрд рублей, сообщается в Telegram-канале правительства региона.

"Договорилась о сотрудничестве при реализации новых инвестиционных проектов по добыче золота в Забайкальском крае - "Икабья-Читкандинская площадь" и "Чачинско-Ушумунская перспективная площадь". В рамках соглашений бизнес планирует вложить в освоение участков 16 млрд рублей и создать около 1 тыс. рабочих мест для жителей региона", - говорится в сообщении.

Месторождение "Икабья-Читкандинская площадь" находится в Каларском округе. В 2021 году проект вошел в комплексную программу ускоренного социально-экономического развития Забайкальского края. По прогнозам ресурсы месторождения составляют 11,2 млн тонн меди, 391 тонна золота и 23 тыс. тонн серебра.

"Проект "Чачинско-Ушумунская перспективная площадь" рассматривается в качестве ресурсной базы к "Месторождение Лугиинское". Авторские прогнозные ресурсы по золоту - 100 тонн", - приводятся в сообщении слова генерального директора ООО "Горная компания "Лугиинское" и ООО "Новая медная компания" Бориса Тропкина.

В январе этого года горная компания "Лугиинское" получила статус резидента территории опережающего развития "Забайкалье" с проектом освоения Лугиинского месторождения золота, запасы которого оцениваются в 40 тонн. Начать добычу на месторождении предполагается в 2025 году.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября под девизом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.