Доля водорода на мировом энергорынке может достичь 10% к 2040-2050 годам

Первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин отметил, что прогнозы о внедрении водорода в мире базируются на удешевлении его производства

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Перспективы использования водорода на текущий момент явно переоценены, но к 2040-2050 годам он все же может занять долю в мировом энергобалансе в районе 10%. Об этом сказал первый заместитель министра энергетики России Павел Сорокин, выступая на Восточном экономическом форуме.

"Мы видим что водородная повестка, несмотря на весь хайп, сохранилась. Мы понимаем, что если будем смотреть на энергетический баланс до 2040-2050 годов, то водород свое место займет. Маловероятно, что это будет доминирующая цифра в энергобалансе, но это все равно будет до 10%", - сказал он.

По его словам, все прогнозы о повсеместном внедрении водорода в мире основаны на удешевлении его производства. А оно в свою очередь связано с более дешевым производством возобновляемой энергии.

"Это возможно, но в условиях растущих ставок во всем мире и без возвращения к нулевым ставкам, говорить об ополовинивании ВИЭ - это выдавать желаемое за действительное. Это маловероятно", - объяснил он.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.