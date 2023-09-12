12 сентября, 01:28
Восточный экономический форум

Минпромторгу неизвестно о намерениях бренда Gap покинуть российский рынок

AP Photo/ Pat Wellenbach, File
© AP Photo/ Pat Wellenbach, File

Замглавы ведомства Виктор Евтухов подчеркнул, что уйти с рынка легко, но возвращение на него "уже вопрос"

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Минпромторгу неизвестно о планах бренда одежды Gap покинуть российский рынок. Об этом сообщил журналистам замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов в кулуарах ВЭФ.

"Минпромторг не знаком с публичными заявлениями Gap о намерениях уйти [с российского рынка]. Этот бренд довольно известный. В любом случае, решение им принимать. Уйти с рынка легко. А вот вернуться - уже вопрос", - сказал замминистра.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ. 

Теги:
СШАРоссияЕвтухов, Виктор ЛеонидовичВосточный экономический форум
© Информационное агентство ТАСС
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