Минпромторгу неизвестно о намерениях бренда Gap покинуть российский рынок

Замглавы ведомства Виктор Евтухов подчеркнул, что уйти с рынка легко, но возвращение на него "уже вопрос"

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Минпромторгу неизвестно о планах бренда одежды Gap покинуть российский рынок. Об этом сообщил журналистам замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов в кулуарах ВЭФ.

"Минпромторг не знаком с публичными заявлениями Gap о намерениях уйти [с российского рынка]. Этот бренд довольно известный. В любом случае, решение им принимать. Уйти с рынка легко. А вот вернуться - уже вопрос", - сказал замминистра.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.