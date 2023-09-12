В том числе будет реализована система спутниковой связи

ВЛАДИВОСТОК, 12 сетября. /ТАСС/. "Яковлев" разработает систему развлечений на борту для "Аэрофлота". Соответствующее соглашение было подписано в рамках ВЭФ-2023.

"Аэрофлот и ПАО "Яковлев" подписали соглашение о развитии стратегического сотрудничества в сфере информационных технологий [….] Для повышения комфорта пассажиров "Аэрофлота" "Яковлев" создаст бортовые системы развлечений, в том числе - системы спутниковой связи", - отмечается в совместном сообщении компаний.

Еще одно направление сотрудничества - отечественные цифровые решения и ПО в области автоматизации процессов поддержания летной годности и технического обслуживания воздушных судов, отмечается в сообщении.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года под девизом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.